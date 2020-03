Prins Charles, Harvey Weinstein, Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson zijn zomaar een aantal bekende mensen die het coronavirus hebben opgelopen. Hieronder vind je een overzicht van de zieke beroemdheden en lees je hoe het met ze gaat.

Prins Charles

Woensdag werd bekend dat de Britse prins Charles met het coronavirus besmet is. Hij vertoonde milde symptomen, maar verkeert verder in goede gezondheid. Dat werd woensdag nog eens bevestigd: de Britse royaltyverslaggever Chris Ship twitterde dat de prins die ochtend "zoals gebruikelijk aan zijn bureau zat te werken".

Prins Charles. (Foto: BrunoPress)

Harvey Weinstein

Ook met Harvey Weinstein, die op 22 maart positief op het virus testte, gaat het goed. Volgens Deadline is de filmmagnaat, die werd veroordeeld tot 23 jaar cel voor seksueel misbruik, "over de piek van de ziekte heen en herstelt hij". Wel blijft Weinstein in ieder geval nog negen dagen in isolatie. Die periode zou kunnen worden verlengd vanwege de verschillende onderliggende medische aandoeningen die hij al had.

Harvey Weinstein. (Foto: BrunoPress)

Idris Elba

Maandag werden de Britse acteur Idris Elba, onder meer bekend van Marvel-films, en zijn vrouw Sabrina Elba positief getest op het coronavirus. Hij liet woensdag op Twitter weten zich "nog steeds oké" te voelen en geen veranderingen te merken. Wel hoopt hij binnenkort weer naar zijn huis in Londen te kunnen. Momenteel zitten de twee in quarantaine in de Amerikaanse staat New Mexico. Ze bevinden zich vlak bij de locatie waar Elba's nieuwe film The Harder They Fall werd opgenomen.

Idris Elba. (Foto: BrunoPress)

Tom Hanks en zijn vrouw

Tom Hank en zijn vrouw Rita Wilson kwamen er zo'n twee weken geleden achter dat zij met het coronavirus besmet waren geraakt. Zij waren toen in Australië voor de opnames voor een film waarin Tom Hanks de manager van Elvis Presley speelt. De twee gingen in thuisisolatie en lieten regelmatig weten hoe het met ze ging. Inmiddels voelen ze zich goed en proberen ze vooral de verveling tegen te gaan. Zo trad Wilson naar buiten met haar nog onontdekte rapvaardigheden en deelde ze dinsdag haar telefoonnummer met Instagram-volgers om hen een hart onder de riem te kunnen steken.

Rita Wilson en Tom Hanks. (Foto: BrunoPress)

