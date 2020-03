Bobbi Eden, die voor haar programma Bevallen met Bobbi bevallingen bijwoont, snapt goed waarom aanstaande ouders ervoor kiezen om een camera toe te laten bij dit intieme moment. Aan NU.nl vertelt ze dat ze de afleveringen beschouwt als een "mooi document voor later" voor de ouders.

Eden, die in 2016 moeder werd van zoon Brandon, vertelt dat haar eigen bevalling "echt niet gezellig" was, maar dat ze toch blij is dat ze er nog beeldmateriaal van heeft. "Ik had zelf een fotograaf bij mijn bevalling. Je bent er zelf toch niet helemaal bij en het is mooi om terug te kunnen kijken."

Ze noemt de afleveringen dan ook een "mooi document voor later" voor de vrouwen die meedoen. "Het is een integer programma en we doen natuurlijk geen close-ups van de bevalling zelf. We laten juist ook de weg ernaartoe zien."

De voormalig pornoactrice merkt dat de vrouwen eerder geneigd zijn een camera toe te laten bij de bevalling van een tweede kind. "Dan weet je natuurlijk iets beter wat je te wachten staat. Vaak realiseren ze later dat ze het de eerste keer ook wel graag vastgelegd hadden willen hebben."

Hoewel de veertigjarige Eden tijdens het programma wordt omringd door baby's en kersverse ouders, heeft het haar wens voor een tweede kindje niet per se versterkt. "Ik ben gek op baby's, maar ben vooral blij dat ik een gezond kind heb. Ik zeg nooit nooit, maar op dit moment is het prima zoals het is. Ik ben ook geen 25 meer."

Bevallen met Bobbi is vanaf dinsdag 31 maart elke week om 20.30 uur te zien op TLC en vooruit te kijken op Dplay.