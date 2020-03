Zangeres en actrice Demi Lovato heeft de afgelopen dagen in thuisquarantaine doorgebracht vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar volgens Amerikaanse media was ze niet helemaal alleen; ze zou namelijk samen met haar nieuwe vriend, acteur Max Ehrich, thuiszitten.

Het viel fans van de zangeres al snel op dat Lovato en Ehrich, die enkele weken geleden ook al samen werden gezien, openlijk met elkaar flirtten op Instagram. Zo plaatste Ehrich een foto zonder shirt met het bijschrift dat hij niet genoeg kleding had meegenomen voor zijn periode in quarantaine; Lovato reageerde dat ze daar totaal geen problemen mee heeft.

Daarnaast lijkt Ehrich, die als acteur vooral bekend is van de soap The Young and the Restless, in een van zijn Instagram Stories te knuffelen met de honden van de zangeres. Ook wisselen de twee geregeld hartjes uit onder elkaars foto's en video's.

De zangeres en de acteur hebben de geruchten nog niet officieel bevestigd. Lovato had eind vorig jaar enkele maanden een relatie met model Austin Wilson. De twee gingen in december uit elkaar.

Lovato keerde in februari terug als zangeres met een optreden bij de Grammy Awards, na een strijd tegen een eetstoornis en een ziekenhuisopname na een overdosis drugs. Onlangs verschenen de nieuwe singles I Love Me en Anyone.