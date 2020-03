Lori Loughlin heeft de rechter verzocht de aanklagers in haar zaak rond omkoping niet-ontvankelijk te verklaren en af te zien van de rechtszaak. De advocaten van de actrice en haar echtgenoot beschuldigen de aanklagers van "buitensporig wangedrag", meldt de New York Post donderdag.

De van de comedyserie Full House bekende actrice en haar echtgenoot Mossimo Giannulli worden beschuldigd van omkoping. Ze zouden 500.000 dollar (ruim 449.000 euro) hebben betaald om hun dochters Bella (21) en Olivia Jade (20) tot een universiteit toegelaten te krijgen.

Volgens Loughlins advocaten hebben de aanklagers een informant gedwongen om met leugenachtige verklaringen te komen in de zaak. Ook bewijzen die de onschuld van het echtpaar aantonen, zouden zijn weggemoffeld.

Loughlin kan een celstraf van twintig jaar opgelegd krijgen. Haar collega Felicity Huffman werd in dezelfde zaak wegens fraude veroordeeld tot twee weken celstraf.

De zaak van Loughlin en Giannulli dient in oktober. Vanwege het omkoopschandaal werd de actrice uit de serie When Calls the Heart geknipt.