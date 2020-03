Kanye West wijt de aannames en meningen die mensen over hem hebben aan hokjesdenken. Omdat hij Afro-Amerikaan is, een rapper en geen diploma van de universiteit heeft zouden mensen hun oordeel over hem te snel klaar hebben, vertelde de rapper woensdag aan de Wall Street Journal.

"Ik ben een zwarte man met een Make America Great Again pet op", refereert West aan zijn politieke voorkeur voor de Republikeinse Amerikaanse president Donald Trump. "Voor veel mensen is dat onvoorstelbaar: als je zwart bent in Amerika, dan moet je politieke voorkeur voor de Democraten zijn."

Dergelijke meningen van anderen doen de rapper terugdenken aan de tijd voordat hij bekend was. "Zo voelde ik me als zwarte man bekeken toen ik een restaurant binnenliep en mensen naar me keken alsof ik op het punt stond om iets te stelen."

Volgens West is de maatschappij erop gericht om mensen in een hokje te plaatsen. Daarbij gaat het niet alleen om racisme maar ook om een in zijn ogen hardnekkige klassenmaatschappij.

In augustus 2018 vertelde West dat hij het moeilijk vond om ervoor uit te komen dat hij in 2016 op de Republikeinse president Donald Trump had gestemd. In oktober van datzelfde jaar liet de 42-jarige rapper en echtgenoot van realityster Kim Kardashian weten geen politieke uitspraken meer te doen omdat hij zich gebruikt voelde door de politiek.