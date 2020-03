Ariana Grande heeft een nieuwe vriend, melden verschillende Amerikaanse media waaronder Page Six, woensdag. De 26-jarige zangeres zou sinds kort een relatie hebben met makelaar Dalton Gomez.

Het koppel zit volgens Page Six samen in thuisisolatie. Gomez is als makelaar in Los Angeles aangesloten bij de Aaron Kirman Group, een bedrijf dat zich specialiseert in luxueuze woningen.

Eind vorig jaar gingen er geruchten dat Grande een relatie zou hebben met Mikey Foster, een van de leden van het popduo Social House. Frankie Grande, de broer van de zangeres, liet later echter weten dat zijn zus nog steeds single was.

Grande was eerder verloofd met komiek Pete Davidson, maar de twee zetten eind 2018 een punt achter hun relatie. Eerder had de zangeres een relatie met de inmiddels overleden rapper Mac Miller.