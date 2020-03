Bindi Irwin, dochter van de legendarische bioloog Steve Irwin, is op 25 maart getrouwd met Chandler Powell. Door het coronavirus was het aantal genodigden klein, schrijft ze op Instagram.

"We hebben een kleine ceremonie georganiseerd en ik ben nu getrouwd met mijn beste vriend", schrijft Irwin in het bijschrift van de foto die ze op het socialemediaplatform heeft geplaatst.

Het stel had de bruiloft al het gehele voorafgaande jaar gepland, maar moest door de wereldwijde uitbraak van het virus alle voorbereidingen omgooien en alleen familieleden op hun bruiloft toelaten. "Maar we vonden het belangrijk dat iedereen veilig zou zijn. Het is fijn dat we nu de video's en foto's van de bruiloft kunnen delen."

De 21-jarige Irwin en haar echtgenoot gaven elkaar het jawoord in de tuinen van de Australia Zoo. De dierentuin is al decennia in het bezit van de familie. Na afloop stak het kersvers gehuwde stel een kaarsje aan voor de in 2006 aan de steek van een giftige pijlstaartrog overleden presentator Steve Irwin.