Monica Geuze heeft op dit moment geen contact met haar ex-vriend Lars Veldwijk, zo vertelt ze in de nieuwe Videoland-serie Like Monica.

Volgens de 24-jarige vlogger hebben de twee, die samen dochter Zara-Lizzy kregen in 2018, ruzie. "We komen er niet uit. Misschien heeft het tijd nodig, maar nu is het niet gezellig."

De twee maakten in november bekend dat hun relatie voorbij was. Ze gingen niet met ruzie uit elkaar, aldus Geuze. "Ik ga nu verder met m'n leven en dat vindt hij lastig." Zo heeft de vlogger iemand leren kennen met wie ze aan het daten is. "We zijn nog steeds aan het afspreken. Ik denk dat hij dat wel weet."

Veldwijk woont vanwege zijn voetbalcarrière momenteel in Zuid-Korea. Volgens Geuze is hij niet van plan om het komende jaar terug naar Nederland te komen. "Het feit dat je uit elkaar gaat, gun je je kind niet, en zeker niet na zo'n korte tijd. En dat hij weg is, vind ik vooral voor haar erg. Ik red me wel."