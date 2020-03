Prins Charles (71) is positief getest op het coronavirus, meldt het Britse koningshuis woensdag.

De prins vertoont "milde symptomen" maar verkeert verder in goede gezondheid, aldus het Clarence House, een van de officiële Londense residenties van het Britse hof.

"Hij werkt de laatste dagen vanuit huis." Zijn vrouw Camilla is ook getest op het virus, maar is volgens ITV niet besmet. Beide zitten momenteel in thuisisolatie in hun woning in Schotland.

Nadat Charles en Camilla symptomen vertoonden, is door de National Health Service besloten hen te testen op het virus. Omdat hij in de laatste weken veel verschillende afspraken heeft gehad, is het niet te herleiden waar hij het virus heeft opgelopen.

De Britse royaltyverslaggever Chris Ship laat weten dat Charles zich op 10 maart in een ruimte bevond met prins Albert van Monaco, tijdens een evenement in Londen. 19 maart werd bekend dat Albert positief heeft getest op het coronavirus.