Marga Bult gaat zaterdag aan de slag als verpleegkundige op een afdeling die coronapati¨enten verpleegt in Uden, meldt ze vrijdag via Twitter. De zangeres haalde in het verleden haar diploma als verpleegkundige en liet op 19 maart weten te willen bijspringen in haar oude werkveld, nu daar tekorten dreigen als gevolg van het coronavirus.

"Best spannend allemaal", aldus Bult over de nieuwe start in haar oude werkveld, na een inwerktraject. De 63-jarige zangeres heeft na het behalen van haar diploma acht jaar in de zorg gewerkt.

Bult gaf gehoor aan een oproep van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor extra handen in de zorg. Door de uitbraak van het coronavirus en het grote aantal patiënten dat aan COVID-19 lijdt, dreigt er een tekort aan zorgpersoneel te ontstaan.

Het normale werk van Bult is stil komen te liggen door de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Optredens van artiesten zijn op grote schaal uitgesteld of geannuleerd.

