Bibi Breijman heeft nooit gedroomd van een witte jurk en een dure bruiloft. De vlogger en zangeres noemt trouwen met haar vriend Waylon geen "must".

"We hebben het weleens over trouwen, maar ik ga niet lopen hinten naar hem. Dat is zwaar irritant", aldus Breijman (28) in gesprek met Grazia. "Mij maakt het allemaal niet uit, al geeft hij me een ring van de Zeeman."

Breijman en Waylon bevestigden in november 2017 dat ze een relatie hadden. Op 24 november 2018, een jaar later, werd hun dochter Teddy geboren. Hoewel Breijman trouwen niet zo belangrijk vindt, weet ze wel hoe een eventuele bruiloft er uit zou moeten zien.

"Met een klein gezelschap, vrienden en familie, op een warme plek in het buitenland. Dat lijkt me ideaal", aldus de vlogger.

De vele scheidingen in de entertainmentindustrie schrikken haar niet af. "Voor mij is het vooral een bewijs dat niets hoeft te zijn wat het op social media lijkt. Ik heb het nu over mijn leven omdat ik een interview geef, maar ik ga niet alle ins & outs in mijn vlogs delen. We hebben niet de behoefte om elke week iets over elkaar te posten op Instagram en onze liefde hysterisch van de daken te schreeuwen. In het begin ben je heel erg verliefd en heb ik het ook gedaan, maar het is ook lekker om dat binnenshuis te houden. Van Willem hoeft het al helemaal niet. Hij is nog van het analoge tijdperk, heeft zelfs nog nooit een Instagram Story gepost."