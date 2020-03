Jackson Browne is positief getest op het coronavirus, meldt hij dinsdag aan Rolling Stone. De 71-jarige zanger vermoedt dat hij het virus op 12 maart tijdens het benefietconcert Love Rocks NYC in New York heeft opgelopen.

Browne herstelt thuis in Los Angeles van het COVID-19-virus. De zanger heeft slechts milde symptomen en daarom zijn medicatie en een ziekenhuisopname niet aan de orde.

Naast Browne gaven onder anderen Macy Gray en Cindy Lauper een optreden tijdens het benefietconcert. De opbrengst ging naar een stichting die zieken van voedsel voorziet. Het is niet bekend of beide zangeressen of andere deelnemers aan het concert het virus ook hebben opgelopen.

De staat New York telt woensdag ruim 26.000 bevestigde besmettingsgevallen. De burgemeester van de Amerikaanse stad riep op 12 maart, de dag dat Love Rocks NYC plaatsvond, de noodtoestand uit.

