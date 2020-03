Sylvana Simons heeft voor het eerst een kleinkind gekregen. De BIJ1-politicus en voormalig presentatrice laat dinsdag op Instagram weten dat ze oma is geworden van kleindochter Nalia.

"Geboren op 21 maart", schrijft Simons bij een zelfgemaakte tekening van haar kleindochter.

"Ik ben alle trots voorbij en voor eeuwig verliefd. Ouders en kind maken het goed."

Simons heeft uit een eerder huwelijk een zoon en een dochter. In oktober maakte ze bekend dat dochter Levi in verwachting is.

Naast jarenlang presentatrice te zijn geweest van verschillende programma's, richtte Simons eind 2016 de politieke partij BIJ1 op. Sinds 2018 zit ze als vertegenwoordiger van deze partij in de Amsterdamse gemeenteraad.

'Geboren op 21 maart', schrijft Sylvana Simons bij een zelfgemaakte tekening van haar kleindochter. (Foto: Instagram/Sylvana Simons)