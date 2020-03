René Karst, bekend van de feesthits Liever Te Dik In De Kist en Atje Voor De Sfeer, is in het ziekenhuis opgenomen na besmetting met het coronavirus.

De 53-jarige Karst deelt dinsdag op Facebook dat hij tien dagen in thuisisolatie heeft gezeten en nu in het ziekenhuis ligt.

Hij zegt "verward" te zijn over hoe sommige mensen omgaan met regels. "Ik zou jullie willen vragen om écht alles in acht te nemen, want dit gun je niemand. Ik ben aan het vechten en ik hoop dat ik erdoor kom."

Naast Karst zijn onder anderen ook modeontwerper Josh Velthuizen en Youp van 't Hek besmet met het COVID-19-virus.

