Bridget Maasland zou achteraf meer van haar relatie met André Hazes privé hebben gehouden. In gesprek met Beau Monde vertelt de presentatrice dat ze haar tijd met de zanger wel zo zou overdoen.

"Ik zou de relatie - hoe André en ik het hebben beleefd - zo weer overdoen. Maar met alles eromheen zou ik anders zijn omgegaan. Daarmee bedoel ik dat we dingen meer privé hadden gehouden", legt Maasland uit.

De presentatrice vertelde eerder veel haatberichten en bedreigingen te hebben ontvangen toen ze samen was met Hazes. Maasland denkt dat ze misschien minder nare reacties had gekregen als ze zelf minder had gedeeld.

"Dan had ik mensen minder aanleiding gegeven om in groten getale hun ongezouten mening over ons te verspreiden. Maar goed, minder openlijk naar buiten treden of relatiemomenten voor jezelf houden, is ontzettend lastig als je allebei bekend bent."

Toch wil Maasland de negatieve reacties niet voor lief nemen. " Wat ik heb meegemaakt, wil ik omdraaien naar iets positiefs. Daarom ben ik vrij snel gaan broeden op een nieuw programma over de impact die het heeft wanneer je via sociale media in opspraak komt."

"Voor mensen die zoiets ervaren en minder sterk zijn dan ik, wil ik iets betekenen. Als ik niets zou doen met mijn eigen ervaringen, zijn ze voor niks geweest en dat wil ik niet."

Maasland had een relatie van drie maanden met Hazes. Hij is inmiddels weer samen met Monique Westenberg, de moeder van zijn driejarige zoon Dré.