Jim Bakkum heeft er geen enkele behoefte aan om met zijn volgers op sociale media in discussie te gaan. De zanger en acteur vermijdt bewust het aansnijden van maatschappelijke thema's, vertelt hij in &C.

"Ik heb een keer iets over vuurwerk gezegd. Nou, dat was meteen de laatste keer. Ik zit niet in dit vak om een sterke mening over van alles te hebben en daarover in discussie te gaan met mensen op Instagram", aldus Bakkum.

De 32-jarige acteur en zijn vrouw Bettina Holwerda vertellen in het blad ook weleens door de zogenoemde 'moedermaffia' te zijn aangesproken op hun omgang met de kinderen. Holwerda: "Nou, we zoeken het niet heel erg op, want daar houden we totaal niet van. Maar ik heb weleens gedeeld dat Molly de fles niet wilde en toen kreeg ik zo'n belerende reactie: 'Besef je wel dat ze je iets duidelijk probeert te maken en dat je naar haar moet luisteren?'"

Bekendmaken dat familieleden een kind krijgen, wordt ook niet altijd gewaardeerd. "Ik plaatste laatst op Instagram dat mijn broer een kind krijgt. Toen kreeg ik een bericht van een vrouw bij wie het maar niet lukt om kinderen te krijgen. Ze vond dat ik moest beseffen dat mijn familiebericht pijnlijk kon zijn voor mensen bij wie het niet lukt."