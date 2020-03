Maarten Heijmans wil het in interviews liever niet over zijn privéleven hebben. Als de acteur naar zijn liefdesleven gevraagd wordt, antwoordt hij het liefst niet. Heijmans vindt dat hij de privacy van zijn partner daarmee zou schenden.

"Nee, ik heb momenteel geen relatie. Ik praat liever niet over mijn privéleven in interviews. Op de eerste plaats, omdat ik daar de privacy van iemand anders mee schend. En verder vind ik het niet zo interessant om mijn relaties te delen met mensen die ik niet ken", aldus de acteur in gesprek met VIVA.

Heijmans, bekend van rollen in onder meer Ramses, Klem en De TV Kantine, doet ook bewust niet mee aan programma's als Expeditie Robinson of Wie is de Mol?. "Dan laat ik namelijk alleen maar mezelf zien en dat is niet waarom ik voor dit werk heb gekozen. Vrienden en familie verklaren me overigens voor gek dat ik niet aan Wie is de Mol? mee wil doen", aldus de 36-jarige acteur.

"Het lijkt mij zo'n gedoe met die camera's de hele tijd; ik denk dat ik dan ook helemaal niet als een leuke persoon overkom."