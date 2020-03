Taylor Swift en Kim Kardashian hebben beiden hun toevlucht genomen tot sociale media om in te gaan op een ruzie die ontstond door het lied Famous van Kanye West. Zaterdag lekten beelden uit van het telefoongesprek tussen West en Swift over het nummer waarin de rapper de zangeres onder meer een 'bitch' noemt.

De controverse over Famous dateert uit 2016. West rapt op het nummer over Swift: "Me and Taylor might still have sex. Why, I made that bitch famous", verwijzend naar het moment dat hij haar dankwoord onderbrak bij de MTV Video Music Awards in 2009.

Volgens de rapper had Swift toestemming gegeven voor het gebruiken van de zin en zijn vrouw Kardashian liet een fragment van een gesprek tussen West en Swift horen in de realityserie Keeping Up With The Kardashians.

Swift voelt zich gesterkt door de nu gelekte beelden, waarin het volledige gesprek te horen is. "De beelden bewijzen dat ik altijd de waarheid heb verteld", aldus de zangeres op Instagram. "Het gesprek was volgens Swift illegaal opgenomen en gemanipuleerd om haar in een kwaad daglicht te stellen.

Kardashian neemt het via Instagram op voor haar man West. "Zoals iedereen kan zien in de video, heeft Swift de waarheid gemanipuleerd over het gesprek. Volgens de realityster klopt het niet dat de zangeres geprobeerd zou hebben om de rapper te doen afzien van wat Swift "een nummer met zo'n vrouwonvriendelijke boodschap" vindt.

Een screenshot van de Instagram-story van Taylor Swift

en screenshot van de Instagram-story van Kim Kardashian