Peter R. de Vries liet maandag in RTL Boulevard weten dat hij vindt dat er minder fel moet worden gereageerd op mensen die er ondanks de coronamaatregelingen op uit trekken. "Het is misschien een vorm van naïviteit."

Maandag zijn er door het kabinet extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén van die maatregelen is dat mensen niet meer in groepen de straat op mogen. Iets wat afgelopen weekend wel gebeurde. Peter R. de Vries is het echter niet eens met de berichtgeving hierover.



"Ik heb het standpunt dat we in twee weken heel veel hebben bereikt - Nederland ligt nagenoeg plat - en ik verzet me er toch een beetje tegen dat mensen die een strandwandeling willen gaan maken of met hun kinderen even naar het bos gaan, dat die worden afgeschilderd als onverschillige asocialen", zegt de presentator.

"Ik denk dat het mensen zijn die volledig de intentie hebben om de regels na te leven, maar denken dat ze met hun kinderen best even naar het strand kunnen gaan. Daarbij zien ze dan over het hoofd - dat is dan denk ik een vorm van naïviteit die je ze zou kunnen verwijten - dat ze dan in een soort trechter terechtkomen, waarbij je dan toch weer met z'n allen op elkaar zit."

"Maar de mensen die in het bos willen gaan wandelen, wat willen gaan sporten of naar het strand gaan zijn in mijn ogen geen asocialen. Ik denk ook dat we daar vanaf moeten als we saamhorigheid willen bereiken", aldus De Vries.

