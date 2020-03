Youp van 't Hek, van wie vorige week donderdag bekend werd dat hij is besmet met het coronavirus, mag thuis verder herstellen. Zijn management bevestigt aan NU.nl na berichtgeving van het AD dat de cabaretier is ontslagen uit het ziekenhuis.

"Zijn oprechte dank en grote waardering gaan uit naar de artsen en het verplegend personeel van dit ziekenhuis", staat in de verklaring.

"Wederom het verzoek om Youp en zijn familie voorlopig met rust te laten zodat hij in zijn eigen omgeving rustig kan genezen."

In september gaat hij - als alles goed gaat - weer gewoon aan het werk.

Donderdag bevestigde zijn management in gesprek met NU.nl dat de cabaretier met een COVID-19-virusbesmetting in het ziekenhuis was opgenomen. De dag daarna liet de komiek weten "weer op de weg terug te zijn".

Van 't Hek kreeg op 4 november vorig jaar ook te maken met medische tegenslag. Toen moest hij een voorstelling vroegtijdig stoppen omdat hij onwel werd. De cabaretier zou hebben gezegd dat hij de show vijf minuten moest onderbreken en liep van het podium af, waarna hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Enkele dagen later werd bekend dat hij weer naar huis mocht.

Eind december 2015 onderging Van 't Hek een zware hartoperatie. In de loop van 2016 hervatte hij zijn optredens.

