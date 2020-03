Tekashi 6ix9nine pleit voor vervroegde vrijlating, omdat hij bang is dat hij zal overlijden aan het coronavirus, meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ maandag. De rapper is astmapatiënt, maar moet nog minstens twee maanden vastzitten.

TMZ stelt een brief van de advocaat van de rapper in handen te hebben. Daarin stelt raadsman Lance Lazzaro dat de 23-jarige artiest aan astma lijdt en daarom tot de risicogroep behoort.

Daarnaast laat Lazzaro weten dat bij zijn cliënt eind vorig jaar bronchitis en een bijholteontsteking zijn vastgesteld. Ook zou hij aan kortademigheid lijden. Het gevangenispersoneel zou 6ix9nine (echte naam Daniel Hernandez) daarnaast verhinderen om een bezoek aan een arts te brengen, schrijft Lazzaro verder.

Het is nog niet bekend of en op welke manier de rechter gehoor zal geven aan de brief.

'Ik heb spijt'

Hernandez werd in november 2018 gearresteerd wegens betrokkenheid bij een criminele organisatie. In januari sloot de rapper een deal met justitie en kreeg in ruil voor zijn getuigenis tegen de Nine Trey Gangsta Bloods-bende in plaats van mogelijk 47 jaar gevangenisstraf 24 maanden opgelegd. Omdat hij daarvan al dertien maanden had uitgezeten in voorarrest, zou de rapper oorspronkelijk in november 2020 vrijkomen.

Naast zijn getuigenis bekende Tekashi 6ix9ine schuldig te zijn aan negen misdrijven, waaronder illegaal wapenbezit en drugssmokkel. "Ik heb spijt. Naar de slachtoffers van mijn acties, mijn fans die naar me opkeken, mijn familie die op me rekent en de rechtbank voor de bende die ik ervan heb gemaakt", zei de rapper daar toen over.