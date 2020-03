Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson (beiden 63), die een week geleden uit het ziekenhuis zijn ontslagen nadat ze het coronavirus opliepen, herstellen goed. De acteur deelt maandag op Twitter een update over hun gezondheid.

"Het is nu twee weken geleden dat wij de eerste symptomen opmerkten, en we voelen ons beter", aldus Hanks.

De Cast Away-acteur geeft hierbij een waarschuwing aan zijn volgers. "Als je aan thuisisolatie doet, heeft dat als gevolg dat je het virus niet kunt doorgeven of kunt krijgen. Best logisch, toch?"

"Het duurt even, maar als we voor elkaar zorgen en elkaar helpen waar we kunnen en hiervoor wat fijne gewoontes moeten opgeven... Dit gaat ook weer voorbij. We komen er samen wel uit."

Koppel merkte in Australië symptomen op

Hanks en zijn vrouw Wilson waren in Australië voor werkzaamheden van de acteur, toen ze besmet raakten met het COVID-19-virus. De twee werden in isolatie geplaatst en mochten een kleine week daarna thuis verder herstellen.

Volgens de autoriteiten in Australië hebben de twee het virus opgelopen in hun thuisland de Verenigde Staten of tijdens hun reis van de VS naar Australië.

Hanks en Wilson waren in Australië omdat de acteur daar opnames had voor een film over Elvis Presley, waarin hij diens iconische manager Colonel Tom Parker speelt.

