Een persoonlijke brief van de Amerikaanse oud-president Barack Obama aan B.B. King wordt geveild en moet zo'n 17.500 dollar (16.334 euro) gaan opleveren. De brief werd een maand voor het overlijden van de muzikant verstuurd, meldt TMZ maandag.

In de brief schreef Obama onder meer dat hij altijd groot fan van King is geweest en dat hij hem een hart onder de riem hoopte te steken tijdens zijn ziekte. King overleed in mei 2015 op 89-jarige leeftijd aan de gevolgen van een te hoge bloeddruk en diabetes.

De brief wordt nu via veilingshuis Moments in Time verkocht door Kings kleindochter Sylvie Williams. Zij zou de brief al jaren in handen hebben.