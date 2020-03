Voormalig Bond-girl Olga Kurylenko (40) is volledig hersteld van het coronavirus. Dat laat de actrice weten via Instagram.

Kurylenko, die voornamelijk bekend is van haar rol in Bond-film Quantum of Solace, bracht de afgelopen tijd door in thuisquarantaine.

"Het gaat nu goed. Ik heb nu de tijd om veel over dingen na te denken en tijd om met mijn zoon door te brengen", aldus de actrice.

Vorige week liet de Oekraïense actrice via Instagram weten dat ze positief was getest op het coronavirus.

Kurylenko is binnenkort te zien in The Bay of Silence van regisseur Paula van der Oest.

