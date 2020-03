Mark Wahlberg weet niet wat er in Hollywood gebeurt. Behalve voor werk begeeft hij zich niet in de kringen van de Amerikaanse filmwereld, antwoordt de acteur zondag op een vraag van The Guardian over het seksueel misbruik door Harvey Weinstein.

"Als ik niet werk, ga ik naar de supermarkt en niet naar feestjes of filmvertoningen in het wereldje", aldus Wahlberg. "Ik woon in Beverly Hills, maar dat had ook het Engelse platteland kunnen zijn, want ik zie niemand en doe niets."

De acteur zegt alleen naar prijsuitreikingen te gaan als een van zijn films meedingt naar een prijs en een rustig gezinsleven te leiden. "Ik sta vroeg op en ga vroeg naar bed. Ik breng mijn kinderen naar school en als ik niet werk, ben ik samen met mijn vrouw."

Weinstein werd in februari schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding. De voormalige filmproducent kreeg in maart 23 jaar gevangenisstraf opgelegd en zit vast in afwachting van het hoger beroep.