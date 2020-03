Operazanger Plácido Domingo (79) schrijft zondag op Facebook dat hij besmet is met het coronavirus. De Spaanse artiest laat weten dat hij en zijn familie in isolatie zitten.

"Momenteel is onze gezondheid in orde", schrijft de zanger, die zich liet testen nadat hij koorts en een hoest ontwikkelde.

"Ik smeek iedereen om extreem voorzichtig te zijn", vervolgt hij zijn brief. "Volg de basisrichtlijnen door je handen vaak te wassen, 1,5 meter afstand te houden en vooral thuis te blijven. Samen kunnen we dit virus bestrijden en een eind maken aan de wereldwijde crisis."

Domingo heeft een zangcarrière van ruim zestig jaar, en is onder meer bekend van zijn samenwerkingen met Luciano Pavarotti en José Carreras. In de jaren negentig gaven zij verschillende concerten als De Drie Tenoren.

De operazanger kwam eind 2019 in opspraak nadat anonieme bronnen hem van seksueel misbruik beschuldigden. Hij trok zich terug uit alle geplande voorstellingen van de Metropolitan Opera in New York en nam ontslag bij de Los Angeles Opera. Onlangs bekende hij spijt te hebben van de pijn die hij de betrokken vrouwen heeft aangedaan.