Doutzen Kroes heeft een Instagram-bericht waarin ze het coronavirus bedankte verwijderd. Het model biedt zondag via datzelfde sociale medium haar excuses aan en zegt dat ze met het bericht inspiratie en hoop voor ogen had.

"Thank you, coronavirus", had Kroes zaterdag op Instagram-pagina gedeeld met haar volgers. Programmamaker Tim Hofman was een van de personen die zich stoorden aan die uitspraak.

Volgens Kroes was haar Instagram-post niet bedoeld om mensen te kwetsen. "Voor mij was het bedoeld als inspiratie, om hoop te geven", aldus het model. "Als ik zelf geconfronteerd word met iets negatiefs, dan kijk ik of ik het kan omdraaien om er toch iets positiefs uit te halen."

Zaterdag waren in Nederland 3.631 bevestigde besmettingsgevallen van het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus. Daarvan waren op dat moment 136 personen overleden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.