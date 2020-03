Kelly Weekers is het niet eens met mensen die beweren dat zij het makkelijk heeft met een rijke man als John Ewbank. Ze ontmoette de muziekproducent doordat ze al succesvol was, vertelt ze zaterdag aan De Telegraaf.

"Hoe denk je dat wij bij elkaar kwamen?", reageert de voormalig Miss Nederland op de beweringen. "John kwam op mijn pad omdat ik al een bepaald leven leidde."

"Ik had mijn bachelor aan de universiteit al gehaald, was bezig met mijn master en was al Miss Nederland", legt Weekers uit. "Dat anderen denken dat een vrouw een man nodig heeft om te bereiken wat ze wil, is toch absurd? Je kunt zo veel zelf creëren."

In december werd bekend dat Weekers en Ewbank hun tweede kind samen verwachten. De maand erop maakte de dertigjarige ondernemerscoach bekend dat het een meisje zou worden.