De Kardashian-familie probeert een boek dat zou zijn gebaseerd op de in 2007 uitgelekte seksvideo van Kim Kardashian met zanger Ray J tegen te houden, meldt Page Six zaterdag. Bronnen binnen de uitgeverij die Post Famous door auteur Kevin Dickson wilde uitgeven, beweren dat er is gedreigd met juridische stappen.

De opbrengsten van het boek zouden niet opwegen tegen de juridische rompslomp, aldus een bron binnen de uitgeverij. Woordvoerders van Kim Kardashian en haar familie waren niet bereikbaar voor commentaar.

In Post Famous verkoopt de hoofdpersoon, Zia Zandrian, na het maken van een seksvideo de opnames op aandringen van haar moeder voor 5 miljoen dollar. Dickson zou in onderhandeling zijn met twee andere uitgevers en er zou interesse zijn in een televisiebewerking van het boek.

In 2002 vierde een toen relatief onbekende Kim Kardashian vakantie in Mexico met Ray J. De zanger maakte opnames van hun seksuele handelingen, waarover Kardashian later vertelde dat ze die verrichtte onder invloed van xtc.

In 2007 bracht pornofilmmaatschappij Vivid Entertainment de opnames uit. Kardashian probeerde de release tegen te houden, maar ging uiteindelijk akkoord met een schikking ter waarde van 5 miljoen dollar (tegenwoordig ongeveer 4,5 miljoen euro).