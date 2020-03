Andy Cohen is positief getest op het coronavirus. De Amerikaanse presentator vertelt op Instagram dat hij voorlopig ook stopt met het presenteren van zijn show Watch What Happens Live vanuit huis.

"Na een paar dagen van thuisisolatie waarin ik me niet goed voelde, ben ik positief getest op het coronavirus", vertelt Cohen. "Ik dacht dat ik wel door kon werken ook al voelde ik me ziek, maar ik stop voorlopig met Watch What Happens Live vanuit huis om aan te sterken."

De 51-jarige presentator gebruikt zijn platform om mensen die in de zorg werken een hart onder de riem te steken. "Ik wil de medische professionals die keihard werken voor ons allemaal bedanken en iedereen op het hard drukken om thuis te blijven en goed voor jezelf te zorgen."

Cohen presenteert sinds 2009 de latenightshow Watch What Happens Live with Andy Cohen.