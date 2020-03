Anouk en Lil' Kleine beleven totaal andere tijden in het buitenland, de boeren houden de gemoederen bezig en Married At First Sight-deelnemers toch niet blij. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Ongeveer 200.000 Nederlanders zitten op dit moment in het buitenland en weten niet of en wanneer ze naar huis kunnen. Steeds meer landen kiezen in verband met het coronavirus voor een totale lockdown en er een oproep geweest vooral terug te keren. Onder die honderdduizenden mensen zijn ook een aantal bekende Nederlanders: een deel is gelukkig al terug, maar voor anderen blijkt dat ingewikkelder.

Anouk ging naar Marrakesh om te schrijven en komt daar voorlopig niet meer weg. De zangeres vertrok op het moment dat de horeca in Nederland gewoon nog open was en ontdekte al snel dat het wel erg moeilijk zou worden nog terug te keren.

De zangeres heeft zware astma en werd door The voice-collega Ali B geholpen aan inhalers, maar daarmee was het leed natuurlijk nog niet over: Anouk heeft ook kinderen en ze wil eigenlijk niets liever dan terug. Maar verstandig is dat nu niet, met enorme drukte op vliegvelden en lange rijen. Voor de gezondheid van de zangeres zou het het beste zijn als ze bleef waar ze is.

Maar wat doe je dan? Ga je terug, omdat je je kinderen nu in de armen wil sluiten. Of ga je niet, omdat je liever zeker wil weten dat je je kinderen nog jarenlang in de armen kan sluiten? De volgers van Anouk hadden het antwoord: gaan, maar dan met een privévliegtuig. Dat wordt 'm niet, maakte de zangeres direct duidelijk. Ze doet maar een paar optredens per jaar en het zou haar veel te veel geld gaan kosten om op die manier terug te komen. En dus blijft Anouk voorlopig waar ze zit.

Lil' Kleine heeft een totaal andere beleving van de situatie: de rapper en zijn verloofde Jaimie Vaes zitten in Dubai en lijken de tijd van hun leven te hebben. Hoezo zou je zo snel mogelijk teruggaan als je in een warm land zit en kan genieten van dure diners, mooie hotelkamers en patserige auto's?

Op een gegeven moment raakt het geld op, maar daar lijken de twee zich voorlopig nog geen zorgen over te maken. Zij genieten van een coronavrije vakantie.

Vreemdelingen op het erf

Als boer besef je misschien niet helemaal waar je aan begint als je toestaat dat Yvon Jaspers met jou op zoek gaat naar de liefde. Want ja, een partner is prachtig, maar je krijgt er ook een plots BN'er-schap bij en dat moet je maar net prettig vinden.

De laatste weken wordt iedere beweging gevolgd door fotografen die in de tuin liggen bij Geert, Annemiek, Jan, Bastiaan en Geert-Jan. Verslaggevers die proberen te achterhalen wat de boeren nu doen en wie er bij hen thuis zitten: alles is nieuws als het gaat om de deelnemers van Boer zoekt Vrouw.

Met de buren wordt een babbeltje gemaakt, vanuit de bosjes worden foto's gemaakt en op sociale media wordt ieder gesprek tot in den treuren nog eens geanalyseerd. Recensenten vinden dat boer Jan wel heel makkelijk praat over drugsgebruik, op Twitter vinden mensen Geert-Jan toch wel erg heftig met zijn mandarijntjes en zo worden de boeren overstelpt met reacties en meningen.

Hoe ga je daarmee om? NU.nl maakt een reeks met oud-boeren die eigenlijk allemaal hetzelfde zeggen: van je af laten glijden en weer door. Want als je bij iedere mening stil moet staan, hou je geen tijd meer over om de koeien, schapen en varkens te voeren en komt er geen sla meer van het land.

Voor de nieuwe boeren is het te hopen dat zij er net zo nuchter in staan, want als de bladen nu al schrijven over partners die de kinderen het huis uit dwingen (bij Geert), buren die contracten moeten ondertekenen voor geheimhouding (bij Jan) en je een prinsesje noemen (bij Annemiek), moet het de komende weken nog veel heftiger worden.

In het echt ben ik veel leuker

"Maar in het echt is hij veel knapper!" "Oh nee, maar ik sta gewoon slecht op foto's!" En de eeuwige dooddoener: "In het echt ben ik veel leuker!" Mensen lijken toch altijd te schrikken van hoe ze overkomen op beeld. In het echt ben je leuker, knapper en grappiger, maar niemand die het ziet.

Als het om realitytelevisie gaat, is het niet anders: deelnemers van Expeditie Robinson, mensen die meedoen aan First Dates en nu weer de koppels die meededen aan Married At First Sight zijn er altijd van overtuigd dat ze in het echt zo anders zijn dan de televisiemakers willen doen lijken. 'Alles voor mooie televisie' is eigenlijk altijd de boodschap.

Deze week vertelde Chantal, die dit seizoen van Married At First Sight haar jawoord gaf aan Henk en daar flink spijt van kreeg, dat ze de montage niet helemaal eerlijk vindt.

"Je hebt programmamakers en ik ben een mens. Die programmamakers en ik zullen het nooit eens worden. Het gaat bij hen om het programma en om kijkcijfers en het gaat bij mij om mijn emoties, mijn gevoel", aldus de recente vrijgezel tegenover Shownieuws.

Ook andere kandidaten zeggen zich erin te herkennen. Zo zegt Monique uit het seizoen van vorig jaar dat ze diep teleurgesteld was toen ze zichzelf terugzag op televisie. "Ik herkende mezelf niet eens."

Dus waar ligt de waarheid nu? Zijn de programmamakers echt een beetje te makkelijk geweest met de montage, of vinden de dames het gewoon heel lastig om zichzelf terug te zien? Toch even afwachten wat de rest zegt.