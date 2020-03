Maxime Meiland werd gepest nadat het naaktfilmpje dat ze naar iemand stuurde door haar klasgenoten werd verspreid. De dochter van Martien Meiland vertelt in Open Kaart van YouTuber Robbert Rodenburg dat ze destijds door een donkere periode ging.

"Ik had een naaktfilmpje gestuurd naar iemand en dat is toen uitgelekt en daardoor ben ik heel erg gepest op school", vertelt de realityster, bekend van Chateau Meiland, als ze uitlegt waarom ze geen makkelijke jeugd heeft gehad.

Ze vertelt dat het al bergafwaarts met haar ging toen haar vader tijdelijk naar Amsterdam verhuisde en niet meer bij het gezin woonde. Kort daarna maakte haar tante een einde aan haar leven, waarna Meiland verkeerde vrienden kreeg en steeds meer begon te drinken. "Ik begrijp niet hoe mijn moeder het uithield met mij", vertelt ze.

Meiland geeft toe dat ze zich vaak provocerend gedroeg en dat haar verdriet er vooral als boosheid uitkwam. "Ik dacht ook af en toe: 'van mij hoeft het niet meer'." Ze sprak uiteindelijk met haar moeder, die psychische hulp voor haar zocht. "Dat heeft me heel erg geholpen. Het heeft me jaren gekost, maar het is wel oké nu."

Meiland werd bij het grote publiek bekend door de realityserie Chateau Meiland waarin ze met haar ouders een kasteel verbouwt tot bed and breakfast. Het programma won de Gouden Televizier-ring in 2019.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.