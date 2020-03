Lana Del Rey en Sean Larkin zijn niet langer een stel. De politieofficier, bekend van het programma Live PD, vertelt donderdag in gesprek met The New York Times dat hij nog wel contact heeft met de zangeres.

"Op dit moment zijn we enkel vrienden. We praten nog steeds met elkaar, maar we hebben te drukke schema's", aldus Larkin.

Del Rey bevestigde in oktober 2019 een relatie te hebben met Larkin nadat de twee samen werden gefotografeerd. Ze leerden elkaar kennen tijdens werk in New York en volgens Larkin klikte het meteen.

Volgens Larkin deden de twee "gewone dingen die mensen in een relatie doen". Ze bezochten elkaar in Los Angeles, waar Del Rey woont en Tulsa, waar Larkin woonachtig is. Volgens de 46-jarige Larkin waren zijn dochters erg onder de indruk dat hun vader een relatie had met de 34-jarige zangeres.

Del Rey was eerder samen met met muzikant Barrie-James O'Neill en rapper G-Eazy.