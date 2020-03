Prins Albert van Monaco is positief getest op het coronavirus. Volgens een verklaring van de hofhouding van de prins is hij begin deze week getest.

Volgens de verklaring is de prins rustig onder de diagnose en gaat het goed met hem. Zijn gezondheid wordt in de gaten gehouden door zijn persoonlijk arts en de medische staf van het Princess Grace-ziekenhuis in de vorstenstaat.

De prins blijft contact houden met zijn naaste stafleden. Hij verplaatst zich alleen tussen zijn privéonderkomens.

De bevolking van Monaco wordt verzocht om sociale onthouding in acht te nemen. Alleen strikte naleving van de regels kan volgens de verklaring leiden tot indamming van het COVID-19-virus.

