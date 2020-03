Probeer terug naar Nederland te komen: dat is de boodschap die duizenden Nederlanders die nu nog in het buitenland zitten hebben gekregen. Steeds minder vluchten gaan deze kant op en dus is het zaak zo snel mogelijk het vliegtuig te pakken. Ook bekende Nederlanders gooien hun plannen om en keren terug.

Simon en Annemarie Keizer - Australië

Simon Keizer en zijn vrouw Annemarie zaten met dochter Kiki de afgelopen tijd in Australië en hebben besloten zo snel mogelijk terug te komen. Op Instagram delen ze dezelfde foto: ze houden hun drie paspoorten vast en lijken opgelucht te zijn. "Met veel pijn en moeite weten we terug te komen uit Australië."

Anouk - Marokko

Zangeres Anouk was in Marrakesh voor schrijfsessies en kwam ineens vast te zitten. Hoewel ze veel steun krijgt van mensen in haar omgeving en dankzij Ali B over voldoende astma-inhalers beschikt, heeft ze veel last van stress en mist ze haar kinderen ontzettend. Omdat de zangeres problemen heeft met haar luchtwegen, raadt haar longarts aan om niet terug te vliegen naar Nederland, omdat ze enorme risico's loopt in mensenmassa's. Op Instagram noemt ze het een dilemma, omdat ze niet weet wat ze moet doen.

Patty Brard - Spanje

Patty Brard heeft met haar man Antoine een huis op Ibiza en heeft besloten daar te blijven. De presentatrice lijdt aan astmatische bronchitis en het lijkt haar beter niet te reizen. Brard zegt dat haar situatie een stuk makkelijker is dan die van Anouk en dat ze blij is met haar plek op het Spaanse eiland. Ze wenst iedereen veel sterkte.

Romy Monteiro - Thailand

Romy Monteiro was met haar vriend Jasper in Thailand toen duidelijk werd wat de gevolgen van het coronavirus zijn. De presentatrice wilde zo snel mogelijk terug, maar moest even geduld hebben en afwachten hoe alles zou verlopen. Op het moment van schrijven zit ze in het vliegtuig terug naar Nederland.

Lil' Kleine - Verenigde Arabische Emiraten

Waar iedereen zich op sociale media zorgen lijkt te maken of ze nog wel thuiskomen, plaatst Lil' Kleine vooral beelden van wat een zorgeloze vakantie lijkt. De rapper heeft al aardig wat commentaar gehad op zijn vakantie en zijn vriendin Jaimie Vaes riep iedereen op daarmee te stoppen. Of het stel bezig is met een terugkeer naar Nederland, blijkt niet uit hun berichten.

