Bij Marc de Hond werd eind 2018 blaaskanker ontdekt en sindsdien leeft hij in onzekerheid: er werden ook cellen gevonden in zijn lymfeklieren en chemotherapie sloeg niet aan. In gesprek met Psychologie Magazine vertelt de theatermaker dat hij het liefst niet weet hoe lang hij nog te leven heeft.

"Van de mensen die dit hebben, is na vijf jaar nog maar 35 procent in leven. Naar mijn persoonlijke prognose vraag ik niet. Zolang mijn situatie niet uitzichtloos is, blijf ik liever gedeeltelijk in ontkenning: op de dagen dat ik me niet ziek voel, wil ik kunnen doen alsof er niets aan de hand is. Waarom zou ik die laten verpesten door me zorgen te maken over iets waarop ik geen invloed heb?", aldus De Hond.

De presentator maakt nu een reeks van voorstellingen, Voortschrijdend Inzicht, waarin hij met bekende Nederlanders praat over het leven. Het idee is dat de voorstellingen een nalatenschap zijn voor zijn kinderen. Hoewel hij zich het afgelopen jaar vaak ziek heeft gevoeld en moe was, merkt hij dat het mentaal goed met hem gaat.

"Het helpt dat ik tamelijk rationeel van aard ben. Bovendien hebben alle eerdere tegenslagen in mijn leven me geleerd er nuchter mee om te gaan. Ik besef heel goed dat ik het misschien niet red, maar kies ervoor om me te concentreren op het nu."

Een arts vertelde hem zijn traject te zien als het eten van een olifant: je moet kleine stukjes eten om het hele dier op te kunnen eten. Soms ziet De Hond "de hele olifant" voor zich en wordt hij bang en verdrietig, maar hij richt zijn aandacht liever op wat gedaan moet worden.

"Je hoort mensen in moeilijke situaties vaak zeggen dat er licht is aan het einde van de tunnel. Maar daar ga ik niet op wachten - ik hang liever zelf lampjes op ín de tunnel. Zo voelde ik vlak voor mijn eerste chemokuur dat mijn vriendin Remona en ik een feestje nodig hadden, iets om ons op te verheugen. Omdat ik weet dat het verstandiger is om niets meer uit te stellen, heb ik haar tijdens een optreden van Jochem Myer in Carré vanaf het podium ten huwelijk gevraagd, en afgelopen november zijn we getrouwd."