Harvey Weinstein is overgeplaatst van de gevangenis op Rikers Island naar de Downstate Correctional Facility in Fishkill in de staat New York. Daar verblijft hij tijdelijk tot hij te horen krijgt in welke gevangenis hij zijn celstraf van 23 jaar gaat uitzitten, meldt een woordvoerder woensdag aan The Hollywood Reporter.

Weinstein werd nadat hij vorige week zijn straf te horen kreeg, eerst opgenomen in het ziekenhuis wegens een druk op zijn borst. Hij werd onlangs teruggebracht naar de gevangenis op Rikers Island waar hij na zijn veroordeling door de jury ook opgesloten zat.

De voormalig filmproducent verblijft de komende weken in Fishkill waar hij een intake moet doen, waarna besloten wordt waar hij zijn straf moet uitzitten. Hierbij wordt gekeken naar de aard van zijn misdaad, zijn geschiedenis, de lengte van zijn straf en zijn gedrag in de gevangenis.

Ook wordt hij medisch getest en wordt er bepaald wat voor zorg hij nodig heeft. Hij zal er tussen de twee en acht weken verblijven voor hij weer wordt overgeplaatst.

De 67-jarige Weinstein werd eerder deze maand veroordeeld tot 23 jaar celstraf voor aanranding en verkrachting. Hij kon maximaal 29 jaar straf krijgen. Er volgen mogelijk nog meer rechtszaken tegen de filmproducent in andere steden.