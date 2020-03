De Britse prinses Beatrice, die op 29 mei zou trouwen met haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi, ziet zich door het coronavirus genoodzaakt haar bruiloft af te zeggen.

Een vriendin van Beatrice laat aan The Sun weten dat de prinses "erg bedroefd" is, maar geen andere mogelijkheid zag. De twee zouden een receptie houden in de paleistuinen van Buckingham Palace.

Momenteel wordt gekeken naar wat er wel mogelijk is, aldus een woordvoerder van Buckingham Palace. "Ze zullen het advies van de regering ter harte nemen bij overwegingen om eventueel een huwelijk te plannen in kleine kring."

Volgens een ingewijde zouden er 150 gasten aanwezig zijn bij de bruiloft, onder wie de 94-jarige koningin Elizabeth. Het coronavirus is met name gevaarlijk voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Prinses Beatrice en Mozzi verschenen in maart 2019 voor het eerst als stel in het openbaar. De 31-jarige prinses is de kleindochter van koningin Elizabeth en dochter van de in 1996 gescheiden prins Andrew en Sarah Ferguson.