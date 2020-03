Het rapnummer dat Fien Vermeulen onlangs maakte voor het programma Hiphop Stars, bleek ook voor haar moeder een troostrijke plaat. Kort nadat de radiopresentator haar versie van Het regent zonnestralen had laten horen, bleek haar moeder kanker te hebben. "Het gaf haar heel veel troost en herkenning", vertelt Vermeulen aan NU.nl.

Voor het nieuwe programma van BNNVARA, dat zaterdagavond op NPO1 te zien is, bewerkte Vermeulen de hit van Acda en de Munnik tot een eigen hiphopplaat. "Geen 'yoyo fawaka'-stijl", benadrukt de nieuwslezer meteen. "Dit is ook geen programma voor BN'ers die even een kunstje laten zien. Voor mij werkte het therapeutisch."

Vermeulen (28) kreeg op haar 21e lymfeklierkanker en kon die ervaring naar muziek vertalen, met hulp van rapper Keizer. "Ik heb me zo verschrikkelijk eenzaam gevoeld toen ik ziek was", vertelt de presentator.

"Dat gevoel kun je door kanker krijgen, maar ook als je iemand verliest of iets anders naars meemaakt. Het is aan de ene kant een heel klein en persoonlijk nummer, maar tegelijkertijd moest het ook een liedje worden waar iedereen iets uit kan halen."

'Ik bleek het een beetje voor haar te hebben geschreven'

In januari trad Vermeulen voor het eerst op met haar versie van Het regent zonnestralen. "Mijn ouders kwamen kijken en vonden het heel mooi. Later bleek dat mijn moeder toen al kanker had. Ze mocht mijn liedje natuurlijk stiekem al hebben, en zo bleek het haar heel veel herkenning en steun te geven. Achteraf gezien blijk ik het dus een beetje voor haar te hebben geschreven."

Het rappen bleek uitdagender te zijn dan Vermeulen van tevoren dacht. "Ik heb veel gedrumd vroeger, dus dat gevoel voor ritme is me niet helemaal vreemd. Maar al die verschillende flows, uit de maat rappen, versnellen en vertragen; wat een respect heb ik voor deze artiesten gekregen."

Na de uitzending van Hiphop Stars, waar ook artiesten als Ernst Daniël Smid en Danny de Munk aan meedoen, worden de rapcovers op Spotify gezet. Glen Faria, wiens platen Duurt te lang en Zij weet het eerder succesvol werden gecoverd, is eindverantwoordelijk voor de acht nummers die er verschijnen.