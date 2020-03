Heleen van Royen wordt oma. Haar dochter Olivia is in verwachting van een zoon, meldt de schrijfster woensdag via Instagram.

Wanneer de bevalling wordt verwacht, is niet bekend. Van Royen noemt het aanstaande grootmoederschap bij een foto van haar dochter met een bolle buik "het beste nieuws van 2020".

In juli 2019 werd bekend dat de 27-jarige Olivia van Royen ging samenwonen met haar 32-jarige vriend Pieter. Met hem deelt ze de zorg over zijn twee kinderen uit een eerdere relatie.

Olivia van Royen is de dochter uit het huwelijk van de 55-jarige schrijfster met presentator Ton van Royen. Heleen van Royen behield na de scheiding diens achternaam en heeft nu een relatie met drummer Bart Meeldijk.