Hans Kraay jr. heeft al op jonge leeftijd besloten dat het niet nodig was om te leren koken. Omdat zijn moeder er zo goed in was, zag hij niet in waarom hij het zou proberen.

"Mijn moeder kon heel aardig koken, dat had ik al door toen ik vier jaar oud was. Dan ging ik bij vriendjes spelen, bleef ik eten en dacht ik: nou, thuis is het beter. Dus op mijn vierde besloot ik al: dat koken gaat prima zo, daar ga ik me verder niet mee bemoeien", aldus de oud-profvoetballer (60) in Veronica Magazine.

Zestien jaar geleden ontmoette Kraay zijn vrouw Sofie, die ook uitstekend bleek te kunnen koken, en in de tussentijd bleek het niet echt nodig te zijn. Hij probeerde het wel, in de tijd dat hij samen met Guus Hiddink in de Verenigde Staten woonde.

"Ik verdiende 12.000 dollar, Guus 250.000 dollar. Dus ik besloot: jij doet de boodschappen, ik kook. Dat duurde één dag: 'Guus, ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik ga biefstuk maken voor ons.' Die lag net effe te lang in de pan; de volgende dag zat Guus bij de tandarts."

Na die ene keer heeft het duo vooral bij andere mensen gegeten en waren ze maar wat blij als er uitwedstrijden op het programma stonden. "Wij waren de enige voetballers die liever uit speelden dan thuis. Dan vraten we ons klem in de hotels waar me met de club verbleven. Elke ochtend pannenkoeken met siroop, een hele haan in de middag, een halve haan voor de wedstrijd: we propten ons vol. Ja, Guus en ik waren voorlopers met ons sportdieet."