Johan Goossens heeft vermoedelijk het coronavirus opgelopen. De 37-jarige cabaretier, die onder meer te zien was in het meest recente seizoen van Wie is de Mol?, hoorde dinsdag van een medewerker van het Amsterdamse ziekenhuis Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) dat zijn griepklachten zeer vermoedelijk het gevolg zijn van het virus.

Goossens, die zaterdag ook niet aanwezig was bij de livefinale van Wie is de Mol?, vertelt dat hij de OLVG-coronacheck heeft ingevuld. Deze online test is beschikbaar voor inwoners van Groot-Amsterdam. Als uit de resultaten blijkt dat iemand vermoedelijk het COVID-19-virus heeft opgelopen, kan een medisch team hem of haar op afstand begeleiden.

"Werd meteen gebeld door een hele vriendelijke vrouw die inschatte dat ik corona heb", zegt de komiek op Twitter. "Ben al aan de beterende hand, maar toch fijn om gerustgesteld te worden."

Eerder dinsdag deelde Goossens dat hij niet bij de WIDM-finale aanwezig was omdat hij onder meer hoestklachten had. Ook heeft hij vier bevestigde coronagevallen in zijn omgeving.

Inmiddels voelt hij zich weer beter. "Het is vooral erg onvoorspelbaar: de ene dag koorts en dan weer niet, dan ineens rillerig. En benauwd, zit soms te hijgen voor de tv."

Georgina Verbaan denkt dat het virus mogelijk verspreid is gedurende het Boekenbal, dat op 6 maart plaatsvond. Als antwoord op de tweet van Goossens zegt de actrice dat ze tijdens het evenement achter hem zat. "Heel veel mensen die daar waren, hebben dezelfde klachten."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.