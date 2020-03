Monique Smit (30) denkt dat ze basisschoollerares was geworden als ze niet de zus was geweest van Jan Smit (34). De zangeres en presentatrice vertelt in gesprek met Flair dat ze dankzij haar bekende broer "per ongeluk" is gaan zingen.

Smit zegt dat ze zich goed realiseert dat als Jan niet haar broer was geweest, "het waarschijnlijk allemaal anders was gelopen". "Dan had ik voor de klas gestaan", denkt de zangeres. "Ik wilde heel graag juf worden."

Haar zangcarrière is eigenlijk "per ongeluk" ontstaan, aldus Smit. "Ik deed mee met het programma Just the Two of Us (in 2007, red.), wat leuk was, maar ook het een en ander in beweging zette. Ik kwam erachter dat ik best toon kon houden."

Dat leidde tot haar eerste single Wild en een presentatieklus voor de Kids Top 20.

Inmiddels werkt Smit al twaalf jaar als artiest. Ze is blij dat ze niet meer wordt aangekondigd als 'de zus van'. "Dat gebeurt eigenlijk nooit meer. Ik heb ruim acht jaar de Kids Top 20 gepresenteerd en een generatie kinderen is echt met mij opgegroeid. Als Jan dan te gast was, waren ze verbaasd dat hij mijn broer is."