Jared Leto zat twaalf dagen in isolatie in de woestijn en heeft niets meegekregen van de verdere maatregelen in de Verenigde Staten rondom het coronavirus. De acteur zegt totaal verbaasd te zijn door de huidige stand van zaken.

"We zaten totaal geïsoleerd. We hadden geen telefoons of andere vormen van communicatie en dus geen idee wat er gebeurde. Ik ben gisteren naar buiten gelopen en zag een totaal andere wereld. Een wereld die voor altijd is veranderd", aldus de acteur op Instagram.

Leto laat weten dat hij berichten van vrienden en familie van over de hele wereld krijgt en dat hij hard zijn best doet om zich goed te laten informeren over de huidige stand van zaken.

"Ik hoop dat het goed gaat met jullie en jullie dierbaren. Ik stuur positieve energie naar iedereen."

In de Verenigde Staten is de nationale noodtoestand uitgeroepen en worden mensen gevraagd zo veel mogelijk binnen te blijven. In diverse staten zijn maatregelen genomen; zo zijn scholen in New York gesloten en mogen mensen in San Francisco alleen nog de deur uit voor essentiële dingen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.