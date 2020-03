Zangeres Anouk zit momenteel vast in een verlaten resort in Marrakesh. Ze vertelt op Instagram dat ze de Marokkaanse stad vier dagen zou bezoeken om te schrijven, maar dat ze nu niet meer wegkomt.

"Ik zit dus nog steeds in Marrakesh en het is een beetje raar allemaal", vertelt ze haar volgers in een video op het sociale medium, nadat de Marokkaanse autoriteiten besloten het luchtruim te sluiten voor onder anderen Nederlanders.

Anouk verblijft in een groot resort dat nu zo goed als verlaten is. "Ik zweer het, ik ben de enige die over is in dit hele resort, wat best een beetje creepy is eigenlijk. Er is nog één villa verhuurd en dat is die van mij."

De zangeres vertelt dat de voorzieningen in het resort, zoals de sportruimte en het restaurant, allemaal dicht zijn. De zangeres komt er haast niemand tegen, behalve enkele bewakers.

'Zou het heel fijn vinden om thuis te zitten met mijn kinderen'

"Ik heb nooit zo snel dat ik in paniek raak, maar ik zou het toch wel echt heel fijn vinden om thuis te zitten met mijn kinderen, in plaats van alleen in een resort in Marokko."

Anouk kreeg hulp van Ali B tijdens haar verblijf in Marrakesh. "Ik heb astma en mijn puffers waren bijna op, omdat ik hier maar vier dagen zou zitten. Hij heeft medicijnen laten brengen en extra puffers. Daarvoor raakte ik wel een beetje in paniek, want als ik dat niet meer heb, heb ik wel een probleem. Gelukkig heeft Ali dat kunnen regelen. Zo schattig, daar ben ik zo blij om", vertelt ze over haar collega bij The voice of Holland.

Het wordt niet duidelijk wanneer Anouk naar huis kan vliegen. De Marokkaanse autoriteiten zouden tot aankomende vrijdag uitzonderingen maken voor mensen die Marokko willen verlaten.