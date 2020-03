Zangeres en actrice Vanessa Paradis heeft haar voormalige echtgenoot Johnny Depp verdedigd tegen de beschuldigingen van huiselijk geweld die door diens ex-vrouw Amber Heard zijn geuit.

Volgens rechtbankdocumenten die The Blast heeft ingezien, verklaart Paradis dat Depp zich nooit gewelddadig heeft gedragen tegenover haar en dat Heards beschuldigingen vals zijn.

"Ik ken Johnny ruim 25 jaar", aldus Paradis in een verklaring. "Hij was nooit gewelddadig tegen mij, noch heeft hij mij op een andere manier mishandeld."

Paradis noemt de beschuldigingen door Heard vals. "Helaas beginnen mensen deze valse beschuldigingen te geloven. Dat is schadelijk voor Depps carrière."

Paradis en Depp hadden veertien jaar een relatie en hebben samen twee kinderen. Het stel ging in 2012 uit elkaar.

Depp eist ruim 44 miljoen euro wegens laster

Depp is verwikkeld in een rechtszaak met zijn ex-vrouw Heard. Zij beschuldigde hem van seksueel geweld en mishandeling. Ter compensatie van de in zijn ogen lasterlijke beschuldigingen eist de Pirates of the Caribbean-ster een bedrag van 50 miljoen dollar (ruim 44 miljoen euro).

Zaterdag diende actrice Winona Ryder bij de rechtbank al een verklaring ter verdediging van Depp in. De acteur had haar nooit gewelddadig bejegend, aldus Ryder, die van 1990 tot 1993 met hem verloofd was.