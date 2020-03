Kristofer Hivju, acteur in de serie Game of Thrones, is positief getest op het coronavirus. Dat laat de 41-jarige Noor via Instagram weten.

De acteur vertelt in de Instagram-post dat hij met zijn familie in quarantaine zit in Noorwegen. Tot nu toe heeft Hivju alleen milde symptomen.

Hivju speelt de rol van Tormund in de Amerikaanse fantasyserie Game of Thrones. HBO startte in 2011 met het eerste seizoen van Game of Thrones en de serie is de succesvolste show van de betaalzender.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.