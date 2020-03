Robin Martens heeft sinds zes maanden een nieuwe relatie, maar deelde niet eerder om wie het ging. De voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice deelt nu foto's van Benjamin op Instagram.

De actrice deelt twee foto's van haar en haar vriend en vertelt dat ze samen hun verjaardag vieren: beiden zijn ze op 16 maart jarig.

"My love, we zijn al bijna zes maanden verder samen en we hadden moeite om het stil te houden voor goede redenen", aldus Martens, die hint op meer nieuws de aankomende tijd.

Bij een andere foto schrijft ze dat Benjamin haar heeft geholpen in een moeilijke tijd. De actrice werd eind vorig jaar gearresteerd op verdenking van het mishandelen van een agent. Ze kreeg uiteindelijk een taakstraf van de rechter opgelegd.