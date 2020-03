Gers Pardoel en zijn vriendin Sélina van Gooi zijn voor de tweede keer uit elkaar. Het stel, dat in november 2017 eerder tijdelijk uit elkaar ging en twee kinderen heeft, heeft volgens HLN besloten enkel door het leven te gaan als vrienden en zakenpartners.

"Gers en ik gaan nog liefdevol met elkaar om", zegt Van Gooi tegen de Vlaamse nieuwssite. "We willen onze kinderen gelukkig zien en alle spanningen vermijden."

Pardoel, die eigenlijk Gerwin heet, ziet zijn kinderen dagelijks volgens zijn ex-vriendin. Hun twee kinderen Goud en Rocci zullen op maandag en dinsdag bij hun vader zijn.

Van Gooi en Pardoel, die samen een platenlabel hebben, blijven zakenpartners. "Ik blijf de producer van zijn shows en de motor achter zijn carrière", aldus Van Gooi. "Hij weet dat ik op dat gebied altijd voor hem zal vechten en we willen dat de zaak blijft groeien, maar persoonlijk hebben we beslist elkaar los te laten en ruimte te geven."

Van Gooi heeft inmiddels iemand anders leren kennen. "Gers weet van die nieuwe situatie en is eigenlijk heel blij voor mij. 'Jij bent mijn droomvrouw', zei hij me. 'Ik had er altijd van gedroomd oud en grijs met je te worden. Maar ik wil vooral dat jij gelukkig bent.' Dat was voor mij een groot gebaar van liefde."

Pardoel en Van Gooi waren sinds 2007 bij elkaar. In november 2017 lieten zij weten uit elkaar te gaan, maar deze breuk was van tijdelijke aard. In de zomer van 2018 werd bekend dat de artiest weer samen was met Van Gooi.