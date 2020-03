Olga Kurylenko is positief getest op het coronavirus, zo laat zij zondag weten op Instagram. De veertigjarige actrice, onder meer bekend van haar rol als Bond-girl in de film Quantum of Solace, is bijna een week ziek.

"Zit thuis sinds ik positief ben getest op het coronavirus", aldus Kurylenko, die een foto deelt van haar uitzicht op haar balkon. "Ik ben nu een kleine week ziek en heb vooral last van vermoeidheid en koorts."

De Oekraïense, die binnenkort te zien is in Paula van der Oests film The Bay of Silence, raadt haar volgers aan goed voor zichzelf te zorgen.

Kurylenko is niet de enige ster die positief is getest op het virus. Ook Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson hebben het coronavirus opgelopen. En in Nederland zit modeontwerpster Josh Veldhuizen ziek thuis.

